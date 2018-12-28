ФСБ отчиталась о завершении строительства заграждения на границе Крыма и Украины

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пограничное управление ФСБ в Крыму в пятницу отчиталось о завершении строительства 60-километрового заграждения на границе с Украиной; введена в эксплуатацию система охранной сигнализации.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", - сообщает пресс-служба ведомства.

Работы начались в 2015 году. Постройка состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров; на них разместилось несколько сотен датчиков - как скрытых, так и открытых. Установлены также системы телевизионного видеонаблюдения и тепловизоры.

Один из комплексов, как сообщает ФСБ, работает на базе вибрационных датчиков.

"При подходе нарушителя к ограждению датчики срабатывают и передают информацию с линейной части ограждения на стационарную аппаратуру дежурного в виде звукового оповещения с графическим отображением номера участка тревоги. Кроме того, имеются возможности по определению направления движения нарушителя госграницы", - отмечается в пресс-релизе.

Основу другого комплекса составляют радиолучевые датчики.

"При попадании нарушителя государственной границы в зону обнаружения включается видеокамера с возможностью ночного видения, а видеотрансляция, как и сигнал о тревоге, аналогичным образом поступают с линейной части на стационарную аппаратуру дежурного, сопровождаясь звуковым оповещением, отображением номера и видеокартинки участка местности", - говорится в сообщении.

Целесообразность применения и использования таких комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, утверждают пограничники. Это, в частности, попытки прорыва украинских диверсантов, переправка через границу оружия, боеприпасов и контрабанды, а также нарушения режима госграницы, которые украинские граждане совершают "с хозяйственно-бытовыми целями".