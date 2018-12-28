В России

Работа ICQ восстановлена после сбоя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сбой в работе мессенджера ICQ устранен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

"Это была небольшая техническая неполадка, которая уже устранена. Сбой связан с запланированным отключением старого протокола", - уточнили в компании.

В пятницу пользователи начали жаловаться на сбой в работе ICQ. Проблемы наблюдались в работе как мобильной, так и десктопной версии мессенджера. Сервис находится в режиме "подключение", сообщения не отправлялись и не доставлялись пользователям.

На 28 декабря компанией ICQ было запланировано обновление мессенджера и отключение старых клиентов мессенджера - QIP, Miranda и других. Скачать новую версию ICQ компания рекомендовала на своём официальном сайте.

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