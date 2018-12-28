Полиция заинтересовалась охотой губернатора Иркутской области на спящего медведя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция проверит информацию СМИ об охоте на медведя губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в ходе которой спящий хищник был застрелен в берлоге.

"Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД России по Иркутской области провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ

В ходе проверки будут установлены точное время и место зафиксированных на видео событий, организаторы и участники охоты, дана правовая оценка их действиям, по результатам будет принято процессуальное решение, добавили там.

Ранее СМИ сообщали об охоте Сергея Левченко на медведя, находившегося в спячке. Говорилось о том, что это произошло два года назад. Видеоролик с кадрами убийства медведя появился в интернете в сентябре этого года.