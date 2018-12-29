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Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области

В охоте подозревают губернатора области Сергея Левченко

Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в котором подозревается губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в субботу.

Отмечается, что ранее была проведена прокурорская проверка по данному факту. "Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, который после их рассмотрения возбудил уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется СО МО МВД России "Тулунский"", - говорится в сообщении.

Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко, добавили в надзорном ведомстве.

По данным проверки, 5 января 2017 года "в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных".

"При этом разрешительных документов на проведение охоты у них не имелось. Кроме того, ими нарушен приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ "Об утверждении правил охоты", которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тыс. рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

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Теги: Иркутская область, Сергей Левченко

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