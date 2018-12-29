Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главный подарок, которого россияне ждут от Деда Мороза на Новый год, это здоровье для себя и родственников, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, такое пожелание есть у более трети россиян (37%). Как отмечают социологи, чаще всего такой новогодний подарок желают себе респонденты в возрасте от 60 лет и старше (45%) и женщины (42%).

На втором месте среди новогодних пожеланий россиян, по данным ВЦИОМ, мир во все мире, о чем мечтает каждый десятый опрошенный.

Материального благополучия попросили бы у Деда Мороза 9% опрошенных, преимущественно молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет удельный вес таких респондентов составляет 17%.

"Каждый двадцатый (5%) попросил бы у Деда Мороза квартиру. Чаще остальных это пожелание высказали 25-34 летние и 18-24 летние (10%).

Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5% участников опроса. Столько же пожелали благополучия всем людям", - сообщили в ВЦИОМ.

Среди высказанных пожеланий встречались и понижение цен, путешествие вместе с семьей (по 2%). Столько же нашлось желающих попросить Деда Мороза обзавестись собственным домом, а также закрыть все кредиты и долги.

Инициативный всероссийский опрос был проведён 14 декабря среди 1600 респондентов.