Пять человек погибли в ДТП с участием автобуса в ХМАО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли и не менее 10 пострадали при столкновении автобуса, двух бензовозов и легковушки в Нефтеюганском районе Югры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного управления МВД.

Федеральная дорога перекрыта в обоих направлениях.

"Установлено, что автобус, попавший в ДТП - вахтовый. Также в ДТП задействовано два бензовоза", - сказали в пресс-службе.

На 820-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения произошло ДТП с участием автобуса, двух грузовых автомобилей и легкового автомобиля "Нива-Шевроле".