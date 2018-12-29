В "Шереметьево" устранили сбой, после которого пассажиры улетели без багажа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" за два дня до Нового года возникли неполадки с системой сортировки багажа транзитных пассажиров, к настоящему времени сбой уже устранен.

"Сбой возник в программном обеспечении в системе сортировки багажа транзитных пассажиров, прибывающих из-за границы и вылетающих далее по России из нового терминала "Б". В результате несколько сот сумок и чемоданов вылетели с большой задержкой, либо не вылетели вовсе", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что сбой уже устранен. "В настоящее время система багажа работает штатно. Не отправленный из-за кратковременной технической коммуникационной проблемы багаж досылается ближайшими рейсами. Сейчас система работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Один из пассажиров рассказал "Интерфаксу", что без багажа в субботу осталась часть пассажиров, прилетевших рейсом "Аэрофлота" SU 1624 из московского аэропорта "Шереметьево" в Симферополь. "Я летел "Аэрофлотом", только на моем рейсе где-то человек 15 не получили багаж", - сообщил собеседник агентства. Рейс SU 1624 выполняется узкофюзеляжным самолетом A320 вместимостью до 180 пассажиров. По данным собеседника, лайнер, которым он летел, был практически заполнен.

"Как мне сказали сотрудники симферопольского аэропорта, в терминале "Б" "Шереметьево" "очень умная" система сортировки: часть багажа она просто скидывает с конвейера, и он остается в Москве. По их данным, в Симферополь за двое суток не прилетели около 150 единиц багажа. Сейчас доставляют отдельный багаж за 27 и 28 декабря", - добавил он.