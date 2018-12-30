Главные новости
30декабряВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 30 декабряВ миреКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тиражВ РоссииЧастный вертолет разбился в Бурятии
В России

Газпром сообщил о полном восстановлении поставки газа в Подмосковье и Калужской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" полностью восстановил поставки газа потребителям Московской и Калужской области, нарушенные в результате аварии на газопроводе Серпухов-Ленинград.

МоскваГазопровод-отвод загорелся в ПодмосковьеЧитать подробнее

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщает, что 29 декабря в 23:59 были завершены восстановительные работы на участке газопровода "Серпухов - Ленинград" в Серпуховском районе Московской области. Подача газа потребителям полностью восстановлена.

Работы были проведены силами сотрудников и техники ООО "Газпром трансгаз Москва". К ликвидации последствий разрыва были привлечены более 40 человек и 26 единиц техники.

Расследованием причин разрыва газопровода занимается специально созданная комиссия.

Ранее в воскресенье пресс-центр подмосковного главка МЧС сообщил о возобновлении подачи газа потребителям, прерывавшейся в субботу из-за прорыва газопровода Серпухов-Ленинград.

"По состоянию на 01:50 мск система заполнена на 100%; идет подача газа потребителям; котельные выходят на рабочий режим", - говорилось в сообщении.

Прорыв с возгоранием произошел в ночь на субботу в Серпуховском районе Московской области на 12 км газопровода "Серпухов - Ленинград".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Московская область

Новости по теме

В России
Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошкиЛукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки
Обычно президент Белоруссии дарил салоПодробнее
 Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площадиПутин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади
Лукашенко не смог принять участие в хоккейном матче "Ночной лиги" из-за предновогодних делПодробнее
 Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганствоНационалист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство
По версии следствия, лидер движения "Реструкт" нападал на граждан под предлогом социально-значимых проектовПодробнее
 Российские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущемРоссийские порты - большие перемены в мечтах о светлом будущем
Итоги года в стивидорном бизнесеПодробнее
Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Москва может отменить ограничения, если в свою очередь Киев отменит введенные ранее запреты в отношении российских товаровПодробнее
 Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
В охоте подозревают губернатора области Сергея ЛевченкоПодробнее
 В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
По данным Росрыболовства, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тоннПодробнее
 Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым
В результате ЧП на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия погибли два человекаПодробнее
 Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье
По данным опроса ВЦИОМ, о материальном благополучии просят только 9% респондентовПодробнее
 Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечениеБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение
В январе подросток ранил семиклассников и учительницу, после чего поджег помещениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 30 декабряВ миреКрупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тиражВ РоссииЧастный вертолет разбился в БурятииВ РоссииЛукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошкиВ РоссииНационалист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганствоВ РоссииРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия

В ДНР сообщили о нарушениях новогоднего перемирия

Прокуратура назвала неблагоприятную погоду причиной крушения вертолета в Бурятии

Газпром сообщил о полном восстановлении поставки газа в Подмосковье и Калужской области

Сборная США отыгралась с 0:4, но уступила Швеции на молодежном ЧМ по хоккею

Хроника падающего рубля

Хроника падающего рубляРубль заметно упал к доллару и евро по итогам 2018 года Подробнее

СКР сообщил о четырех погибших при крушении вертолета в Бурятии

По данным местных СМИ, на борту находился владелец крупнейшего местного торгового центра, вертолет также принадлежал ему Подробнее

Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тираж

Крупнейшие американские газеты не смогли напечатать очередной тиражНекоторые из них считают, что причиной стала кибератака из-за рубежа Подробнее

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 декабря

Крушение вертолета в Бурятии, жалоба BBC News на публикацию данных своих московских сотрудников Подробнее

Более 5 тыс. жителей Магаданской области остались без света

Частный вертолет разбился в Бурятии

Источник сообщил о гибели всех людей на борту Подробнее

Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям погибших горняков

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 6 км

МИД РФ не получал жалоб на утечку данных сотрудников BBC News

Три человека, в том числе подросток, погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

Белоруссия пожаловалась на нежелание России помогать в создании оружия

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');