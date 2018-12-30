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30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, вылетели в Москву

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Тридцать российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах, возвращаются в Москву спецрейсом, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту тридцать детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы", - сказал он.

Глава Чечни добавил, что "работа по решению проблемы возвращения российских детей на Родину ведется по поручению президента России Владимира Путина и не приостанавливалась ни на минуту. Так будет и дальше, пока не выполним поручение в полном объеме".

В конце февраля представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил, что в иракских тюрьмах находятся 36 женщин и 65 детей из России, которые были вовлечены боевиками в деятельность запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

Отвечая на вопрос, из каких регионов россиянки выехали в Ирак, Сабсаби сказал: "Почти вся Россия: Дагестан, Волгоград, Тверь, Тюмень, Чечня, Ингушетия, Красноярск, Москва".

Он отметил, что в иракской тюрьме находятся жены уничтоженных боевиков. "Если славянка - полюбила, поверила и поехала (в Ирак - ИФ), если восточная женщина, мусульманка - обязана следовать за мужем", - сказал тогда Сабсаби.

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Теги: Рамзан Кадыров, Ирак

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