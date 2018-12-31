В России

В Ингушетии убит потомок почитаемого шейха

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту убийства правнука одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 31 декабря примерно в 00:30 на пересечении улиц Осканова и Пионерская города Назрани неустановленные лица из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль Hyundai Solaris. В результате от полученных ранений на месте скончался 46-летний житель республики, а 28-летний водитель машины госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм.

Дело возбуждено уголовное дело по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), ч.3 ст.30 - п.п. "а" и "ж" ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Осведомленный источник сообщил в понедельник агентству, что это не первое покушение на потомка шейха. Так, в сентябре 2008 года в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего были ранены два человека, в том числе Белхароев. В мае 2016 года был сожжен автомобиля Белхароева около его дома. В октябре 2017 года за совершение данного преступления жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии.

Шейх Батал-Хаджи родился в 1824 году в местечке Сомйох около села Г1ажар-Юрт Ингушетии (в настоящее время сельское поселение Нестеровское) в семье горца Анарбека Белхороева. Ему не было и семи лет, когда умерла мать, вскоре не стало и отца. Сводные братья отдали его на воспитание родственникам по материнской линии в Чечне, где он провел 8-9 лет. В то время в Чечне жил и проповедовал кадарийский тарикат Шейх-устаз Кунта-Хаджи Кишиев. Батал стал активным его последователем.

В 1892 году царская администрация дважды высылала Батал-Хаджи вместе с семьей в город Козельск Калужской губернии, где он провел пять лет. Вернувшись из первой ссылки, он отправился в хадж в Мекку и Медину. В 1911 году 90-летнего Шейха вновь ссылают, в ссылке он проводит три года. Он умер в ссылке в 1914 году в Козельске после непродолжительной болезни. 25 октября 1914 году при большом стечении народа его тело было предано земле в ингушском селе Сурхахи.

В настоящее время на месте погребения находится зиярат святого Шейха Батал-Хаджи.

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Теги: Ингушетия, Ибрагим Белхароев
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