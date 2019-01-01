Найденный под завалами дома в Магнитогорске ребёнок доставлен в Москву - Минздрав РФ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Найденный под завалами пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске ребёнок доставлен в Москву в стабильно тяжёлом состоянии.

"По поручению Министра здравоохранения Вероники Скворцовой специалисты ФМБА, ведущие детские реаниматологи, хирурги обеспечивают эвакуацию мальчика, спасенного сегодня под завалами дома в Магнитогорске", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава РФ

Специальный борт с раненым ребенком из Магнитогорска совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, добавили там.

"Сразу же по прибытию мальчика доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильно тяжелое",- заявили в ведомстве.