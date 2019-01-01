Маршрутка загорелась в Магнитогорске, предварительно по причине неисправности оборудования - МВД

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства хлопка в автомобили "Газель" в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
"На пр. Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования",- сказал сотрудник пресс-службы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются, добавил он.
Ранее осведомлённый источник сообщал о трёх пострадавших в результате инцидента.
"Около 23:00 загорелось маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали три человека. Вероятной причиной возгорания стала детонация газового баллона в автомобиле", - сказал собеседник агентства.