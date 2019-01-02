Губернатор Челябинской области будет ежедневно лично принимать граждан в связи с трагедией в Магнитогорске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский будет ежедневно проводить личный прием граждан в связи с обрушением части дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора.
"Прием будет идти с 12 до 16 часов в школе 14", - говорится в сообщении.
ЧП произошло утром в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.