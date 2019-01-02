Врачи сообщили о стабильном состоянии пяти пострадавших в Магнитогорске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Медики оценивают состояние пяти пострадавших в результате обрушения части дома в Магнитогорске как стабильное, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

"Пять госпитализированных пострадавших, которые остались в больницах Магнитогорска, стабильны, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник к медикам поступило 14 обращений. Один из них - ребенок, эвакуированный в Москву.

"12 - в штабе школы N14, к бригаде скорой помощи и в медпункт, госпитализация не потребовалась", - уточняется в сообщении.

На месте ЧП круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи.