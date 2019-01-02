Добыча газа в России в 2018 году выросла почти на 5%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в России в 2018 году вырос на 4,9% по сравнению с 2017 годом и составил 725,17 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В декабре в РФ было произведено 67,04 млрд куб. м газа (рост на 4,6% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в 2018 году добыли 547,82 млрд куб. м газа (49,89 млрд куб. м газа - в декабре).

Одна из крупнейших независимых газовых компаний - "НОВАТЭК" - в истекшем году произвела 49,91 млрд куб. м (в декабре - 5,69 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 27,89 млрд куб. м (2,76 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в 2018 году добыли НК "Роснефть" - 45,3 млрд куб. м (в декабре - 3,9 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 21,05 млрд куб. м (1,79 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 17,75 млрд куб. м (1,7 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 9,67 млрд куб. м (806,87 млн куб. м), "РуссНефть" - 2,51 млрд куб. м (218,05 млн куб. м), "Татнефть" - 963,32 млн куб. м (82,48 млн куб. м), "Славнефть" - 935,92 млн куб. м (82,4 млн куб. м), "Башнефть" - 650,93 млн куб. м (60,3 млн куб. м).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.