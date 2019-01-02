Мужчина застрелил знакомую возле торгового центра в Сочи и покончил с собой

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в среду в Сочи по факту убийства молодой женщины на парковке торгового центра, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"Сегодня днем на автостоянке возле одного из торговых центров Адлера мужчина 1981 года рождения выстрелили из пистолета в свою 34-летнюю знакомую, после чего скрылся. Женщина с огнестрельным ранением грудной клетки была госпитализирована, однако скончалась", - сказал сотрудник пресс-службы.

Позднее, отметил собеседник агентства, предполагаемый убийца был найден мертвым у себя дома. По версии следствия, он покончил с собой.

По факту случившегося следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст.222 (незаконный оборот оружия).