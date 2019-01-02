Число жертв трагедии в Магнитогорске достигло 31 - МЧС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Тела ещё трёх человек обнаружены на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"Обнаружены ещё три тела, всего на данный момент 31 погибший", - сказали в ведомстве.

Остаётся неизвестной судьба 10 человек.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, среди последних извлеченных из-под завалов троих человек - мать и двое детей.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.