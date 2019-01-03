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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч на Камчатке в четверг выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился на 20 километров от вулкана в восточном направлении, в сторону залива Озерного", - говорится в сообщении.

На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. По данным МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Для Шивелуча установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.

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Теги: Россия, Камчатка, вулкан, пепел
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