Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря, сообщает в понедельник Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Уточняется, что выброс пепла произошел около 4 утра по местному времени (19:00 воскресенья по Москве). Вулкану присвоен "оранжевый" авиационный код.

По предварительным данным, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Безымянный находится примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки.