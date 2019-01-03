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Медведев поручил к июню подготовить законопроект о маркировке товаров

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Законопроект о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками должен быть в июне представлен в правительство, в сентябре - внесен в Госдуму.

Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева об утверждении плана законопроектной деятельности правительства на 2019 год. Ответственные за подготовку законопроекта - Минпромторг и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Документ опубликован на сайте правительства.

Медведев утвердил концепцию создания и функционирования в РФ системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Система необходима для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции, считают в правительстве.

В настоящее время в России проводятся эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви. Предполагается, что с 2024 года в России начнет работать единая система маркировки товаров, ее оператором станет "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ). До 1 марта планируется подписать соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере маркировки.

"Центр развития перспективных технологий" - совместный проект USM Holdings Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Сейчас ЦРПТ является оператором пилотных проектов по цифровой маркировке табачных изделий (стартовал 15 января 2018 года), обуви (с 1 июня) и лекарств (с 1 ноября; до этого оператором пилота была ФНС).

В конце апреля прошлого года правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2019 году. С марта 2019 года начнется обязательная маркировка табачных изделий, с июля - обуви, с декабря - духов и туалетной воды, трикотажных блузок, пальто и полупальто, плащей и курток, ветровок, постельного, столового, кухонного белья, фотоаппаратов, шин и пневматических покрышек.

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Теги: Дмитрий Медведев

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