Эксперимент по маркировке одежды в РФ проведут с 1 марта по 30 ноября

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эксперимент по цифровой маркировке продукции легкой промышленности - отдельных видов одежды и белья - планируется провести в России с 1 марта по 30 ноября 2019 года.

Соответствующий проект постановления правительства "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных позиций продукции легкой промышленности" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В списке продукции, которая будет маркироваться, - предметы одежды, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, женские блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Предполагается, что функции оператора информационной системы для проведения эксперимента будет выполнять ООО "Оператор-ЦРПТ".

Обязательная маркировка отдельных позиций продукции легкой промышленности вводится с 1 декабря этого года.

Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2018 года был утвержден перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В список вошли категории товаров, по которым проводятся добровольные эксперименты по маркировке (табачная продукция, обувные товары); товары легкой промышленности; духи и туалетная вода; шины и покрышки; фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки.

Эксперимент по маркировке духов и фотокамер, шин и покрышек также планируется провести с 1 марта по 30 ноября 2019 года.

Предполагается, что единая система маркировки товаров заработает с 2024 года, ее оператором станет ЦРПТ.