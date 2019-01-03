Военному в Волгоградской области дали рекордную для региона жилищную субсидию в 10 млн руб.

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Жилищная субсидия на рекордную для Волгоградской области сумму более чем в десять миллионов рублей выплачена военнослужащему одной из воинских частей, сообщает в четверг штаб Южного военного округа (ЮВО).

"Прослужив в Вооружённых силах более 20 лет, в канун нового, 2019 года, военнослужащий по контракту с семьей в количестве шести человек получил денежную сумму более десяти миллионов рублей на приобретение жилой площади", - сказано в пресс-релизе.

По данным штаба округа, военнослужащим Волгоградского гарнизона за три с половиной года действия данной формы жилищного обеспечения выплачено порядка полутора миллиардов рублей. "За указанный период времени более 150 военнослужащих избрали данный способ реализации своих прав на жильё. Свыше полутора тысяч военнослужащих включены в реестр накопительно-ипотечной системы в Волгоградской области, которая позволяет приобрести в собственность жилье в любом городе России", - говорится в сообщении.

На территории Волгоградского гарнизона более 2,7 тысяч военнослужащих проживают в служебных квартирах и комнатах в общежитиях, кроме того, свыше 800 военнослужащих получают компенсацию за поднаём жилья, сообщает штаб ЮВО.