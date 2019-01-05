Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта для всех видов транспорта из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 20:00 по Москве Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта. На данный момент проезда ожидает 65 большегрузов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, с вечера 4 января из-за снегопада и гололеда в Грузии на Военно-Грузинской дороге было ограничено движение для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.