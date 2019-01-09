Посольство России в США добивается консульского доступа к задержанному гражданину РФ Макаренко

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США продолжает внимательно отслеживать ситуацию с арестом российского гражданина Дмитрия Макаренко, задержанного сотрудниками ФБР на острове Сайпан, Северные Марианские острова, по обвинению в попытке экспорта военной техники и отмывании денег, сообщает дипмиссия в среду.

"По имеющейся в Посольстве информации, россиянин содержится в тюрьме г.Гонолулу, шт.Гавайи, в ожидании этапирования в г.Майами, шт.Флорида, где состоится судебное заседание по его делу. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем Д.В.Макаренко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - говорится в сообщении на странице посольства в соцсети "Вконтакте".

Как сообщалось ранее, МИД РФ потребовал от Вашингтона разъяснения причин ареста гражданина России Макаренко и полного соблюдения его прав гражданина.