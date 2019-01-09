Собственники фитнес-клубов попросили вице-премьера РФ Голодец о поддержке отрасли

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратились к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой оказать содействие в развитии данной отрасли в России.

"Мы убеждены, что потенциал для развития фитнеса в России огромен, но нам - как индустрии - необходима государственная поддержка и преодоление ряда, на наш взгляд, искусственных барьеров", - говорится в письме, подписанном президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольгой Киселевой.

В письме, имеющемся в распоряжении "Интерфакса", указано, что необходимо "внести в законодательство (в том числе в налоговое) изменения, предусматривающие понятие "фитнес", и произвести уточнение общероссийских классификаторов. Предусмотреть снижение налогов на землю и имущество, используемые под объекты спорта и фитнес-индустрии, налогов на ФОТ (фонд оплаты труда - ИФ)".

Кроме этого, требуется "оказать содействие в ускорении принятия профессиональных стандартов для фитнес-индустрии и образовательных стандартов для подготовки кадров для отрасли", а также "при реализации проектов развития государственной поддержки инфраструктуры предусмотреть помещения и объекты для использования для занятий фитнесом".

Авторы письма просят разработать проектное финансирование строительства зданий и льготные ставки кредитования для фитнес-клубов как для социально значимых объектов.

Подчеркивается, что нужно пересмотреть устаревшие нормы санитарно-гигиенических требований, исключив отдельно действующие избыточные правила и нормы, не влияющие на безопасность граждан.

Также авторы послания просят внести изменения в нормативную базу в отношении потребителей фитнес-услуг, в частности, предусмотрев "невозвратные дешевые клубные карты", а также "возможность запрета посещения клуба лицам, нарушающим порядок и не соблюдающим правила".

"В случае вашей поддержки, просим дать соответствующие поручения Министерству спорта Российской Федерации, Министерству труда Российской Федерации, Роспотребнадзору Российской Федерации и ФМС", - отмечается в письме.

Как сообщил источник "Интерфакса", аппарат правительства направил письмо в Минспорт и другие ведомства для подготовки ответа автору обращения.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии, объединяющая собственников фитнес-клубов, создана в 2017 году и насчитывает более 180 членов.