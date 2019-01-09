ФАС закрыла дела против Домодедово и Шереметьево по допуску такси на "первую линию"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дела против аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево" по поводу допуска такси на "первую линию".

"Операторы аэропортов устранили нарушения, организовали доступ квалифицированных участников рынка такси на "первую линию" привокзальных площадей. Более того, аэропорты совместно с операторами такси обязались в 2019 году обеспечить технические решения, которые позволят устанавливать одинаковые цены на услуги такси, заказываемые в порядке живой очереди с "первой линии" и с помощью мобильных приложений", - сообщило ведомство в среду.

ФАС также обещает проследить за выполнением аэропортами принятых на себя обязательств и "продолжит мониторинг на этом рынке".

В конце 2017 года глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к "первой линии" московских аэропортов. Если аэропорты не выполнят требования службы, их ждут "жесточайшие штрафы", утверждал чиновник.