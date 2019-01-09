В России

Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"

Следствие считает, что фигуранты дела об убийстве 17 человек смогли предпринять попытку к бегству из-за нарушения правил конвоирами

Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"
Во время вынесения приговора членам банды GTA в Мособлсуде
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении офицеров полиции, обвиняемых в халатности при конвоировании в Мособлсуде членов "банды ГТА" в августе 2017 года.

"Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области, заместителя командира взвода, а также старших полицейских конвоя в совершении халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Московской области для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.

Суть обвинения

Как полагает следствие, в августе 2017 года офицеры полиции в здании Московского областного суда "грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования".

"Они допустили одновременное перемещение пяти подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. Под конвоем находились Хазратхои Додохонов, Холик Субханов, Фазлитдин Хасанов, Мирзомавлон Мирзошаридов и Абдумуким Мамадчонов, обвинявшиеся по уголовному делу о совершении в составе банды многочисленных убийств, сопряженных с разбойными нападениями на граждан", - отмечается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, "в результате допущенной халатности указанные подсудимые напали на полицейских конвойной службы, завладели их оружием, совершили посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, тяжело ранив одного из бойцов Росгвардии". После этого они попытались скрыться, но были нейтрализованы.

Преступления "банды ГТА"

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой ГТА" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя задания и миссии, в том числе заказные убийства, ограбления.

По версии СК, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Согласно информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали своих жертв и забирали их имущество.

Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов (имевший фальшивый паспорт на имя Усманова) был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды были объявлены в международный розыск.

Изначально на скамье подсудимых находились девять человек.

1 августа 2017 года после очередного заседания пятеро подсудимых в лифте напали на сопровождавших их двоих конвоиров. Завладев оружием конвоя, обвиняемые устроили в здании Мособлсуда перестрелку с бойцами Росгвардии. В результате Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов были ликвидированы на месте, четвертый напавший - Фазлитдин Хасанов позже скончался в больнице.

Пятый соучастник - Хазратхон Додохонов получил травмы, но выжил. В конце апреля ему провели психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан вменяемым.

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Теги: Подмосковье, Генпрокуратура РФ, банда ГТА

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