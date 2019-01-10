Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Оренбуржье

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания на ООО "Оренбургский завод промышленного цинкования", сообщает региональное СУ СКР в четверг.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба (ч.1 ст.216 УК РФ).

По данным следствия, накануне около 17:00 по московскому времени произошло возгорание сушильной печи. "В результате пожара на площади семи тысяч квадратных метров повреждено здание цеха горячего цинкования. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

В свою очередь СКР сообщает в своем микроблоге в твиттере, что следователи изъяли записи с камер наблюдения, а также изучают списки работников и допрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе был полностью ликвидирован в 02:58 четверга. Пострадавших нет. Весь персонал был эвакуирован. Угрозы окружающей среде нет. Завод расположен на расстоянии 13 километров от населенных пунктов.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тысяч тонн в год.