Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5 км

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошел пепловый выброс, сообщает главное управление МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Утром 10 января на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. м над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано, отмечает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.