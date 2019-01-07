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На Камчатке альпинист сорвался в ущелье при восхождении по склону вулкана

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиски альпиниста, который в составе туристической группы совершал восхождение по склону вулкана на Камчатке и сорвался в ущелье.

Как отмечается в сообщении правительства края, самостоятельная группа туристов в составе четырех человек зарегистрировалась на восхождение в Камчатском поисково-спасательном отряде. Категория сложности маршрута, который проходил по восточному склону Корякского вулкана, - "2А".

"Альпинисты разделились на две группы по два человека. Первая группа благополучно совершила восхождение и спуск. Двое других альпинистов на высоте около 3 тыс. метров сорвались в ущелье. Одному мужчине удалось зацепиться, зафиксироваться на склоне и выбраться. Самостоятельные поиски 43-летнего сорвавшегося мужчины результатов не дали", - говорится в сообщении.

Информацию о пропавшем мужчине получили спасатели, которые осуществляют круглосуточное дежурство у подножия Авачинского вулкана. Накануне вечером на место выехали спасатели Центра обеспечения действий по ГО ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

"Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром и снежными зарядами, поэтому пока задействовать авиацию не представляется возможным, спасатели работают на снегоходах и пешим порядком", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства края Сергея Хабарова.

В поисках задействованы четыре группы спасателей - 11 человек и четыре единицы техники. Семь человек находятся на высоте 3 тыс. метров, они обследуют район, где сорвался альпинист. Остальные спасатели проверяют маршруты, по которым мужчина мог выбраться.

Трое участников туристической группы вернулись в Петропавловск-Камчатский.

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Теги: Камчатка
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