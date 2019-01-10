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Госдума приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий права студентов на отсрочку от армии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе.

Инициатива после принятия позволит молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Он также предоставит юношам, достигшим призывного возраста в период учебы в школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.

"Эта инициатива, подготовленная депутатами Госдумы, уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, в настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы.

"Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста", - отметил спикер.

Соответствующие поправки в действующее законодательство подготовлены вице-спикером Ириной Яровой, главой комитета по обороне Владимиром Шамановым и его первым заместителем Андреем Красовым (все - члены фракции "Единая Россия").

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Теги: Госдума

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