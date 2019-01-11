Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госдума планирует расширить полномочия Банка России по блокировке противоправной информации в интернете, что позволит регулятору ограничивать доступ к мошенническим сайтам до суда, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

По данным издания, соответствующий законопроект, содержащий поправки к закону "Об информации…" и Гражданскому процессуальному кодексу РФ, 10 января был одобрен комитетом Госдумы по финансовому рынку, а принять документ во всех трех чтениях планируется к весне 2019 года.

Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций. По данным "Ъ", это позволит в течение суток ограничивать доступ к нежелательным сайтам через внесение доменного адреса в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Решение о полном удалении сайта остается за судом, но предварительная блокировка Центробанком позволит ограничить действия мошенников.

"По сути, за тот срок, который сейчас уходит на направление документов в ведомства для последующей блокировки, мошенники успевают собрать максимум средств и зачастую "обвалить" пирамиду либо сделать ее за счет активного интернет-маркетинга значительно больше", - пишет "Ъ" со ссылкой на ЦБ РФ.

В Банке России "Коммерсанту" сообщили, что порядок внесения сведений Банком России в единый реестр Роскомнадзора "будет в дальнейшем разработан правительством РФ".

Также документ предусматривает наделение Банка России правом обращаться в суд в качестве заявителя для блокировки сайтов, угрожающих информационной безопасности финансовых организаций и их клиентов. Ранее ЦБ РФ мог ограничивать доступ к противоправной информации только через правоохранительные органы, как правило, Генпрокуратуру, отмечает "Ъ".

Согласно законопроекту, для блокировки сайта, информация с которого может привести к хакерской атаке на финансовую организацию или ее клиентов, ЦБ должен будет обращаться с иском в Мосгорсуд о защите интересов широкого круга лиц и параллельно подавать иск об ограничении доступа к сайту. При этом за исполнение решения о блокировке в этом случае будет отвечать Роскомнадзор. В ЦБ на запрос "Ъ" ответили, что основная задача этой части документа - наделение регулятора полномочиями для обращения в суд.