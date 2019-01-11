ЦБ РФ уведомил банки о списке распространителей оружия массового уничтожения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сообщил банкам о том, что Росфинмониторинг сформировал перечень организаций и физлиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения, следует из опубликованного на сайте ЦБ письма.

Документ за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина датирован 29 декабря, письмо направлено в кредитные организации, некредитные финансовые организации и подразделения Банка России.

Перечень составлен на основании постановления правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 года. С документом можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга.

Как отмечается в письме регулятора, ранее работа с фигурантами перечня проводилась на основании писем ЦБ по этому вопросу.

В случае выявления клиентов, включенных в перечень, ЦБ в письме рекомендует банкам информировать Росфинмониторинг через личный кабинет, в частности, предлагается сообщать о мерах, принятых по отношению к клиентам из перечня.