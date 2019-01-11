Уголовное дело завели из-за мышьяка в питьевой воде в забайкальском поселке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Роспотребнадзора Забайкальского края стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту обнаруженного в пробах питьевой воды мышьяка в одном из поселков, сообщает краевое СУ СКР.

"По данным следствия, в июле 2018 года специалисты управления Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды в поселке Приисковом Нерчинского района. По результатам испытаний в нескольких пробах было выявлено превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз", - говорится в сообщении.

Однако информация об ухудшении качества питьевой воды не была передана местным властям. В данный момент вся служебная документация из управления изъята.

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Роспотребнадзора по статье о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Жители поселка Приискового в настоящее время обеспечены качественной питьевой водой, сообщает СК.