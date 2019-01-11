Обвиняемый в мошенничестве красноярский экс-депутат Волков признал вину в суде

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший депутат Красноярского городского совета Аркадий Волков, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятках, признал свою вину на суде. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Красноярского края Ольга Гайдук.

"После признания всех обвинений суд будет рассматривать дело в особом порядке согласно статье 314 УПК РФ. Когда все факты установлены, обвиняемый согласен со всеми обвинениями, ни у кого из участников процесса нет возражений, тогда суд удаляется на постановление приговора без проведения судебного разбирательства. В этом случае также подсудимому предоставляются льготы - сокращение максимального срока наказания", - пояснила Гайдук.

В декабре 2018 года следователи передали в суд уголовное дело экс-депутата, возбужденное по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в крупном размере) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Согласно статье 317 УПК РФ, назначенное судьей наказание при рассмотрении дела в особом порядке может быть не более, чем 2/3 от максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Ранее сообщалось, что Волкова следователи обвиняют в том, что он организовал работу "Машины добрых дел" для решения коммунальных проблем малоимущих граждан и формирования своего положительного образа как кандидата в депутаты за счет управляющей компании, обещая оказать содействие ее деятельности.

Также следствие подозревает бывшего депутата во взятке с целью покровительства в интересах ООО "КрасТЭК". По версии следователей для работы своего проекта "Машина добрых дел", депутат договорился о трудоустройстве двоих своих знакомых и помощницы в компанию "КрасТЭК" за защиту интересов компании в красноярском горсовете. За год работы указанных сотрудников в проекте, компания выплатила им более 430 тыс. рублей.

Вынесение приговора суда по делу Волкова назначено на 23 января.