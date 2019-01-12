Устранена авария, оставившая без тепла более 5 тысяч человек в Тульской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Ясногорске Тульской области завершены работы по устранению коммунальной аварии, в жилые дома проводится подача тепла, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 21:30 произведен запуск котла в котельной. Начата подача теплоснабжения в 38 домов. Аварийная ситуация устранена. Котельная работает в штатном режиме. Продолжается работа по повышению давления и температуры теплоносителя", - говорится в сообщении.

По завершении аварийно-восстановительных работ силами управляющих компаний будет произведён подомовой обход в целях контроля теплового режима.

Как сообщалось, в связи аварийным отключением электроэнергии произошло отключение центральной котельной в Ясногорске. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, в которых проживает более 5 тысяч человек. В связи со сложившейся ситуацией были отменены занятия в детских садах и школах города.

В горадминистрации "Интерфаксу" пояснили, что произошло повреждение высоковольтного кабеля, который питает центральную котельную. В результате, вышел из строя один из двух котлов. Из-за гидроудара произошло несколько порывов на теплотрассах.

По указанию прокурора области Романа Праскова прокуратура Ясногорского района проводит проверку. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящее время температура наружного воздуха составляет минус 14 градусов.