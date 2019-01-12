Около 50 человек эвакуированы в Якутске из-за пожара в многоквартирном доме

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом горит в Якутске, эвакуированы около 50 человек, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Силы и средства якутского пожарно-спасательного гарнизона прибыли через семь минут. Площадь пожара, которому присвоен трений номер сложности, составляет 600 квадратных метров. Эвакуировано 50 человек, жители размещены в автобусе", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Информация по погибшим уточняется. Создан оперативный штаб тушения пожара, на его тушении задействовано от ведомства 53 человека и 12 единиц техники.