Главные новости
В РоссииВ Москве похищен фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата ВороненковаВ миреЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам на пост президентаВ миреУниверситет в США рекомендовал студентам и сотрудникам не использовать WhatsApp в Китае
В России

Один человек погиб при пожаре многоквартирного дома в Якутске

Есть обновление от 05:47

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погиб один человек, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС России.

"При пожаре погиб один человек. Эвакуированные жильцы горящего дома размещаются по родственникам и знакомым. На месте происшествия работает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Якутску", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Якутске горит многоквартирный дом. Площадь пожара, которому был присвоен третий номер сложности, составляет 600 кв. метров. Эвакуировано 50 человек. Создан оперативный штаб. На тушении пожара задействовано от ГУ МЧС 53 человека и 12 единиц техники.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Якутия

Новости по теме

В России
Похищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата ВороненковаПохищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
По данным СКР, по месту жительства похищенного были обнаружены патроны, травматический пистолет и сигнальные ракетыПодробнее
 Москва призвала Японию признать российский суверенитет над КуриламиМосква призвала Японию признать российский суверенитет над Курилами
МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел Японии подчеркнул, что Токио следует в полном объеме признать итоги Второй мировой войныПодробнее
 Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернетсяВячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернется
Председатель Государственной Думы рассказал "Интерфаксу", на каких условиях Россия готова возобновить работу делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и снова платить взнос в СЕПодробнее
 СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАРСКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР
По данным следствия, россияне были убиты при попытке ограбления, а привели к этому просчеты в организации поездкиПодробнее
Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском краеЯщур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае
Компания заявляет о незначительных потерях в связи со вспышкой заболеванияПодробнее
 Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
По данным "Ъ", регулятор сможет ограничивать доступ к сайтам мошенников еще до решения судаПодробнее
 Роскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризма
Ведомство проводит экспертизу, анонсировало проверку телеканала "BBC World News" на соблюдение лицензионных соглашенийПодробнее
 Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссийМосква и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий
23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные мерыПодробнее
 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от РоссииПодробнее
 В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа HubbleВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble
По данным "Ъ", в мошеннической схеме были замешаны НПО имени Лавочкина, Институт астрономии и "НПП ИНКОС"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Москве похищен фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата ВороненковаВ миреЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам на пост президентаВ миреУниверситет в США рекомендовал студентам и сотрудникам не использовать WhatsApp в КитаеВ миреСМИ сообщили, что ФБР в 2017 году негласно начало проверку действий ТрампаКультураПравительство нашло способ передать "Роснефти" дворец РомановыхЭкономикаГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю

СМИ сообщили, что ФБР в 2017 году негласно начало проверку связей Трампа с РФ

СМИ сообщили, что ФБР в 2017 году негласно начало проверку связей Трампа с РФУ ведомства возникли вопросы после увольнения директора бюро, занимавшегося возможным вмешательством России в американские выборы Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Суматры

Около 50 человек эвакуированы в Якутске из-за пожара в многоквартирном доме

SpaceX сократит штат на 10%

Сейчас в американской компании работает около 6 тысяч человек Подробнее

Трое погибли в результате наезда двухэтажного автобуса в Канаде

Не менее шестнадцати человек погибли при пожаре в наркоцентре в Эквадоре

Американского конгрессмена не пустили в зал заседаний с пивом

Конгресс США одобрил компенсации отправленным в неоплачиваемый отпуск госслужащим

Манифестант погиб во время акции "желтых жилетов" в Бельгии

СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск

ЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам на пост президента

ЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам на пост президента"Комиссия установила несоответствие предоставленных документов требованиям избирательного закона", - сообщает пресс-служба комиссии Подробнее

Устранена авария, оставившая без тепла более 5 тысяч человек в Тульской области

Трамп подтвердил, что не будет прямо сейчас вводить режим ЧП

Аэропорт Волгограда вновь закрыт из-за непогоды, задерживается ряд рейсов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');