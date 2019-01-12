Один человек погиб при пожаре многоквартирного дома в Якутске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в многоквартирном доме в Якутске погиб один человек, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС России.

"При пожаре погиб один человек. Эвакуированные жильцы горящего дома размещаются по родственникам и знакомым. На месте происшествия работает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Якутску", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Якутске горит многоквартирный дом. Площадь пожара, которому был присвоен третий номер сложности, составляет 600 кв. метров. Эвакуировано 50 человек. Создан оперативный штаб. На тушении пожара задействовано от ГУ МЧС 53 человека и 12 единиц техники.