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Повышенную лавиноопасность объявили в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии из-за угрозы схода снежных лавин в горах республики на высоте более 1500 метров.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18:00 12 января до вечера 13 января, в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно", - сообщает республиканский главк МЧС.

По данным ведомства, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе транспорта, перекрытием автодорог, мостов, тоннелей, находящихся в районах схода снежных лавин.

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Теги: Кабардино-Балкария, КБР
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