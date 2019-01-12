Украинских моряков в ближайшее время выпишут из больницы СИЗО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Здоровье травмированных при задержании в Керченском проливе троих украинских моряков восстановлено, в ближайшие дни они будут выписаны из больницы следственного изолятора в общие камеры, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"Все они готовы к выписке, в ближайшие дни выпишем их из больницы на общий режим, поскольку все функции организма полностью восстановлены", - сказал Максименко.

По его словам, лечение Андрей Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки "оказывается в полном объеме".

"Оно уже практически закончено, но все равно каждый день их осматривают доктора - хирург, терапевт, иногда приглашаем невропатолога. Показатели всех анализов у всех троих - кровь, биохимия - практически идеальны, температура - 36,6. Все трое ходят, за праздники набрали вес - по 1,5-2 кг, поскольку их рацион питания усиленный", - сказал Максименко.

В частности, по его словам, на новогодние праздники аре

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь, а экипажи были арестованы.

В числе арестованных: Роман Мокряк, Денис Гриценко, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владимир Лисовой, Андрей Драч, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Кроме этого, были арестованы и в связи с полученными ранениями помещены в тюремную больницу сотрудник СБУ Сорока, а также члены экипажей Артеменко и Эйдер.