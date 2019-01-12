В РПЦ заявили об отказе переходить на новый церковный календарь

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский патриархат не собирается переходить на григорианский календарь вслед за другими Православными церквами.
"В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
По его словам, некоторые люди жалуются на то, что Новый год приходится на рождественский пост, и спрашивают, нельзя ли было бы, как в других поместных Церквах, перенести Рождество на 25 декабря.
"Но для этого надо поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь, как это было сделано действительно в некоторых поместных Церквах, а наш церковный народ такого нововведения не примет", - считает митрополит.
При этом он отметил, что вопрос календаря - не догматический, а касается обрядовой стороны жизни Церкви. "Мы не знаем, в какой точно день календарного года родился Господь Иисус Христос, и даты праздников были выбраны достаточно условно - просто для того, чтобы даты праздников из жизни Христа, из жизни Церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре", - пояснил иерарх.
"Тем не менее, еще раз повторю, никаких намерений менять церковный календарь у Русской православной церкви нет", - сказал митрополит Иларион.
Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей.
В 1923 году большинство поместных Православных церквей, за исключением четырех (Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января - по юлианскому календарю - ИФ), приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь (оба календаря совпадают до 2800 года).
По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением.