В РПЦ заявили об отказе переходить на новый церковный календарь

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский патриархат не собирается переходить на григорианский календарь вслед за другими Православными церквами.

"В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, некоторые люди жалуются на то, что Новый год приходится на рождественский пост, и спрашивают, нельзя ли было бы, как в других поместных Церквах, перенести Рождество на 25 декабря.

"Но для этого надо поменять весь строй литургической жизни, поменять церковный календарь, как это было сделано действительно в некоторых поместных Церквах, а наш церковный народ такого нововведения не примет", - считает митрополит.

При этом он отметил, что вопрос календаря - не догматический, а касается обрядовой стороны жизни Церкви. "Мы не знаем, в какой точно день календарного года родился Господь Иисус Христос, и даты праздников были выбраны достаточно условно - просто для того, чтобы даты праздников из жизни Христа, из жизни Церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре", - пояснил иерарх.

"Тем не менее, еще раз повторю, никаких намерений менять церковный календарь у Русской православной церкви нет", - сказал митрополит Иларион.