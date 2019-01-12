Роспотребнадзор призвал не доверять сообщениям о зараженных гриппом мандаринах

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор призывает не доверять информации о продаже мандаринов, якобы зараженных вирусом гриппа, а в случае сомнений обращаться в ведомство.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в ряде регионов РФ через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа. Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам РФ для принятия мер", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в субботу.

Роспотребнадзор напоминает, что в рамках плановых и внеплановых проверок проводит оценку качества и безопасности фруктов, в том числе мандаринов, и рекомендует не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей. Кроме того, торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской, продавец "должен иметь опрятный вид и спецодежду", у него должны быть документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции. Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения. Чтобы не заразиться острыми кишечными инфекционными заболеваниями и не отравиться ведомство напоминает о необходимости "строго соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи)".

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, отмечается в сообщении.