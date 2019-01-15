Главные новости
В РоссииМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраВ миреГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомВ миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ
В России

В Совете Европы посчитали недостаточным соблюдение прав нацменьшинств в РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - При обширном этническом и национальном разнообразии России политика в области образования и законодательные норма не позволяют нацменьшинствам в РФ в полной мере пользоваться своими правами, считают в Совете Европы.

"Официальная риторика, представляющая многокультурные общества как потерпевшие крах, маргинализация национальных меньшинств на фоне уделения все большего внимания русскому языку и культуре, сокращение образования на языках меньшинств, а также общие ограничения основных свобод подрывают возможности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в полной мере пользоваться своими правами", - говорится в докладе Консультативного комитета СЕ по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, переданном в "Интерфакс" пресс-службой организации.

"Вызывает беспокойство тот факт, что СМИ меньшинств и объединения меньшинств функционируют в условиях ограниченной свободы слова и объединений", - указано в докладе.

Также эксперты отмечают "увеличение роста административной нагрузки на нацменьшинства после ужесточения законов об иноагентах и экстремизме", выделяют осложнения в получении финансирования из-за границы.

В то же время в комитете отмечают, что предпринимаются меры по укреплению прав нацменьшинств, однако они недостаточны.

Доклад содержит рекомендации российским властям по мерам поддержки нацменьшинств.

В частности, предлагается "обеспечить условия для того, чтобы лица, принадлежащие к коренным народам, могли сохранять и развивать свою культуру", а также активно участвовали в рассмотрении касающихся их вопросов, включая вопросы о пользовании землями и ресурсами.

Кроме того, авторы доклада рекомендуют "изменить законодательство и практику, касающиеся НПО и национально-культурных автономий, таким образом, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли пользоваться в полной мере правом на свободу объединений", и "принять всеобъемлющую долгосрочную стратегию по обучению языкам меньшинств с детского сада до высшего образования".

В приложенном пресс-службой СЕ к докладу комментарии российских властей говорится, что "существенная часть выводов доклада сделана на основе персональных суждений и предубеждений, а также на информации, предоставленной частными источниками".

"Имеется тенденция по искажению и неверному толкованию официальных данных, что дискредитирует Российскую Федерацию", - отмечается в комментарии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Совет Европы, РФ
В России
Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в ГосдумуЗаконопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму
Депутаты предлагают за счет средств Фонда капремонта устанавливать систему контроля за обеспечением газовой безопасностиПодробнее
 Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Глава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документаПодробнее
 Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра
Премьер призвал Белоруссию ценить помощь, которую РФ оказывает ей крупными кредитамиПодробнее
 Спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в ШахтахСпасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
По-прежнему остается неизвестной судьба четырех человекПодробнее
Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостяхГенпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостях
Представитель Генпрокуратуры заявила в Думе об угрозе свободе распространения информацииПодробнее
 Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с ЯпониейЛавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Основной проблемой для заключения договора остаются территориальные претензии Японии на несколько Курильских острововПодробнее
 В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в ШахтахВ МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах
Приоритетной версией происшествия следователи считают утечку бытового газаПодробнее
 Жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенокЖертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенок
Ранее о гибели ребенка сообщали в оперативном штабе на месте ЧППодробнее
 Спасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском домеСпасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском доме
Сейчас их извлекаютПодробнее
 Опрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительства
Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости - основные претензии граждан к нынешнему кабминуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраВ миреГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомВ миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУВ РоссииВ МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в ШахтахВ РоссииГенпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостяхЭкономикаСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке

В Совете Европы посчитали недостаточным соблюдение прав нацменьшинств в РФ

"Аэрофлот" перешел на усиленный режим работы в Хабаровске из-за льготных билетов

Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом

Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитомДмитрий Рогозин пригласил Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы Подробнее

Тимошенко предложила провести на Украине референдум и принять новую Конституцию

Россия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на седьмом этапе "Дакара"

Россиянин продолжает лидировать в общем зачете Подробнее

Водоснабжение в Туле нарушено из-за коммунальной аварии

СМИ сообщили, что адвокат Вайнштейна хочет отстраниться от защиты продюсера

Задержанный водитель оказался непричастен к смерти активиста "желтых жилетов" в Бельгии

В Рязанской области произошел пожар на продуктовом складе, пострадавших нет

Консультации РФ и США по ДРСМД состоятся 15 января в Женеве

Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Машина Карякина перевернулась на трассе "Дакара"

В Москве в субботу пройдет акция в память об убийстве Маркелова и Бабуровой

Еще один человек скончался в Грузии от "свиного гриппа"

Россия и Германия сыграли вничью на ЧМ по гандболу

Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

Бывшего инспектора дагестанской таможни обвинили в неуплате почти 120 млн рублей

Пожар в Киево-Печерской лавре локализован

Трамп и Эрдоган обсудили по телефону создание буферной зоны в Сирии

Глава МВД Дагестана заявил о переломе в борьбе с бандподпольем

Взрыв в Кабуле унес жизни четырех человек

Что произошло за день: понедельник, 14 января

Последствия взрыва в многоквартирном доме в Шахтах, Генпрокуратура против закона о фейкньюс и триумф яйца в инстаграме Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');