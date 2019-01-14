Два лесных пожара потушены в Приморье

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два лесных пожара потушены в выходные дни в Приморье, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

"За прошедшие сутки лесных пожаров в Приморье не зафиксировано. Последние два пожара потушены в субботу в Дальнегорском городском округе и Ханкайском районе", - говорится в сообщении.

На утро понедельника в Приморье, по данным космического мониторинга, выявлены пять тепловых аномалий.

Всего с начала года в Приморье произошли 11 лесных пожаров.

Как сообщалось, малоснежная зима стала причиной раннего начала лесных пожаров в Приморье. 11 января решением краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в 19 муниципалитетах края объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.