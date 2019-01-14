Владельца кафе в Бурятии оштрафовали на 40 тысяч за отравление 150 человек

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Советский районный суд города Улан-Удэ признал индивидуального предпринимателя, владельца кафе "ШулэнДо" виновным в нарушении правил санитарии, повлекших отравление 150 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в понедельник.

Мужчина обвинялся по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Он признал вину, загладил вред потерпевшим и возместил средства, затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Бурятия на лечение пострадавших.

"Судом по ходатайству следственного управления МВД по Республике Бурятия уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в релизе.

Как сообщалось, первые пострадавшие обратились в республиканскую клиническую инфекционную больницу 10 января с признаками острой кишечной инфекции. Выяснилось, что все они 8-11 января посещали кафе "ШулэнДо" и ели салат "Цезарь" и другие блюда из курицы. Всего пострадали 150 человек.