Учеников школ Нижневартовска эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Учащиеся школ Нижневартовска были эвакуированы в понедельник днем из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Это подтвердили в одной из школ города. "Нам поступила информация о том, что в одно из образовательных учреждений поступил звонок о взрывном устройстве и что все школы города эвакуируют. У нас заканчивался четвертый урок. Информация о срочной эвакуации поступила нам в 12:07. Информация о том, что все нормально и можно вернуться и продолжить учебу, поступила в 12:42 по местному времени", - сообщила агентству "Интерфакс" директор нижневартовской школы №9 Зоя Туценко.

Она добавила, что в настоящее время учебный процесс продолжается. "Мы сначала эвакуировали детей, подождали, потом малышей отправили по домам. Старшие классы вернулись на места и продолжают учебу, преподаватели все на месте, работают", - сказала Туценко.