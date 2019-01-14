Уголовное дело возбуждено по факту сожжения российского флага в Мордовии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция Мордовии возбудила уголовное дело по факту сожжения флага РФ.

"Возбуждено дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ). Допрошены две студентки - 21 и 22-летние девушки, с них взято обязательство о явке", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по республике в понедельник.

Он уточнил, что студентки пока не проходят в статусе подозреваемых. "Ведутся проверки", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в местных СМИ было распространено видео из социальных сетей, на котором девушка бросает в костер российский флаг. Позднее ролик был удален из общего доступа.