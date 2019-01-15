Путин держит в руках наличные один-два раза в году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин крайне редко пользуется наличными деньгами, а свою зарплату и военную пенсию перечисляет на карточку банка "Россия", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ - это целый ряд наших компаний, в том числе, банк "Россия". И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", - заявил Песков в интервью "Аргументам и Фактам".

Он затруднился ответить, какой размер этой пенсии у Путина.

На вопрос, приходится ли президенту держать в руках наличные, Песков ответил: "Такое случается один-два раза в году, когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться".