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Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске

Если компания не подключится к реестру запрещенных в РФ сайтов, ей грозит еще один штраф

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направляет повторное требование компании Google о подключении в течение 30 рабочих дней к Единому реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Сегодня мы направляем в компанию Google повторное требование с указанием, что поисковая система компании Google обязана в течение 30 рабочих дней подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и в течение трех рабочих дней с момента подключения - начать фильтровать поисковую выдачу", - сказал Ампелонский во вторник.

Он пояснил, что Роскомнадзор намерен "повторить весь цикл действий", связанных с подключением компании Google к ФГИС, содержащей Единый реестр запрещенных в РФ сайтов. "Наша цель - добиться от компании Google начала фильтрации поисковой выдачи", - подчеркнул пресс-секретарь Роскомнадзора.

По истечении срока Роскомнадзор намерен повторно проверить исполнение своих требований в конце февраля. В случае, если компания не выполнит требования надзорного органа, Роскомнадзор вновь составит административный протокол. "В случае неподключения будет инициировано новое административное дело в соответствии с КоАП, по которому штраф может составить от 500 до 700 тысяч рублей", - сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.

По его словам, диалог между Роскомнадзором и Google "не прекращается". "Предыдущий этап нашего взаимодействия окончился административным штрафом в размере 500 тысяч рублей. Это было связано с тем, что фильтрации по той базе url (универсальный указатель ресурса - ИФ), которую мы передали и которая содержит примерно 120 тысяч url, внесенных в Единый реестр запрещенной информации, по поисковой выдаче Google фильтрации мы не фиксируем", - отметил Ампелонский.

Закон о работе поисковиков

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации) вступил в силу 26 сентября. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру".

К концу октября эти операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства. По итогам проверки регулятор зафиксировал, что Google не исполняет требования о подключении к системе ФГИС. В таких случаях для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

14 ноября представитель руководства Роскомнадзора провел переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни, который должен был передать предложенные регулятором механизмы разрешения ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии. 26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google.

11 декабря глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Google оштрафован на 500 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства.

12 декабря замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что регулятор намерен вновь проверить Google на предмет исполнения российского законодательства и в случае нарушения подвергнет компанию максимальному штрафу в 700 тысяч рублей.

В случае злостного неисполнения американской компанией обязанности по подключению к ФГИС в законодательство могут быть внесены изменения, предусматривающие блокировку в качестве самой суровой меры наказания вместо существующих сейчас административных штрафов.

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Теги: Роскомнадзор, Google

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