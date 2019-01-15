В Калуге осудили многодетную мать, утопившую свою новорожденную дочь

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Калужский областной суд признал 32-летнюю жительницу областного центра виновной в убийстве своей новорожденной дочери сразу после родов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Подсудимая получила два года колонии общего режима, говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, мать троих детей решила убить малыша, едва забеременев, поскольку находилась в трудной жизненной ситуации. Она не стала обращаться к врачам во время беременности. Скрывала свое положение от родственников.

"Родив по месту своего жительства в ванной живую девочку весом 3240 граммов, женщина не извлекла ее из воды, что повлекло смерть ребенка в результате асфиксии", - говорится в сообщении.

Тело младенца калужанка положила в таз и вынесла в сарай, где его нашли полицейские.

Экспертиза признала, что многодетная мать вменяема.